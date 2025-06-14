Turgutlu’da Kaza, Servis Aracı Çarptı

KAZA DETAYLARI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Bir kablo fabrikasına işçi taşıdığı belirlenen servis aracı, yolun sağında duran tıra arkadan çarptı. Kaza, İzmir-Turgutlu karayolu üzerindeki Çepnidere Kavşağı’nın tuğla fabrikası önünde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ

İzmir yönünden Turgutlu istikametine giden Nurettin K. yönetimindeki 45 J 6406 plakalı servis aracı, yolun sağ tarafında park halinde bulunan buğday yüklü tıra çarptı. Bu kaza sonucunda servis sürücüsü Nurettin K. ile araçta bulunan pek çok işçi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi.

Kazanın ardından, servis aracında sıkışan işçiler itfaiye ekipleri aracılığıyla kurtarıldı. Yaralanan işçiler, olay yerinde bekleyen ambulanslarla Turgutlu’daki hastanelere taşındı. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.