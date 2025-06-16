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Turgutlu’da Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

OTOMOBİL FABRİKANIN BAHÇESİNE UÇTU

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza sonucu bir otomobil yol kenarında bulunan bir fabrikanın bahçesine uçtu. Bu kazada sürücü İzzet Polat (64) ağır yaralandı. Kaza, saat 18.00 sularında İzmir-Ankara kara yolu üzerinde Kaynar mevkisinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Ankara yönünden İzmir yönüne seyir eden İzzet Polat yönetimindeki 35 AHC 591 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki fabrikanın bahçesine savruldu. Otomobil, takla atarak ağaçlara çarparak durabildi. Ters dönen araçta, sürücü tavanla koltuk arasına sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan İzzet Polat, sağlık ekiplerinin müdahale etmesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü, tedbir amaçlı olarak Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili bir soruşturma başlattı.

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