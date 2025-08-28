Turgutlu’da Kazada Hayatını Kaybeden Kuzenler Toprağa Verildi

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KUZENLERİN CENAZESİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren kuzenler, Dalbahçe köyünde toprağa verildi. Kaza, E-96 kara yolunda Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi bölgesinde gerçekleşti. Enes Karanfil yönetimindeki 35 T 4142 plakalı otomobil, tali yola dönüş yapan Orhan G. idaresindeki 08 ABA 971 plakalı tıra arkadan çarptı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi gönderildi. Araçta sıkışan Furkan Karanfil, ekipler tarafından kurtarılarak Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Ancak yapılan kontrollerde Emre Karanfil ve kuzeni Enes Karanfil’in yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan kuzenlerin arkadaşları ve akrabaları olay yerinde büyük bir üzüntü yaşadı. Araçtaki Enes Karanfil ve Furkan Karanfil’in kardeş, Emre Karanfil’in de kuzenleri olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından İzmir yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Turgutlu ilçesini yasa boğan kazada hayatını kaybeden iki kuzen, Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Dalbahçe Mahallesinde öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Dalbahçe kabristanında defnedildi.