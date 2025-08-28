Haberler

Turgutlu’da Kazada Hayatını Kaybeden Kuzenler Toprağa Verildi

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KUZENLERİN CENAZESİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren kuzenler, Dalbahçe köyünde toprağa verildi. Kaza, E-96 kara yolunda Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi bölgesinde gerçekleşti. Enes Karanfil yönetimindeki 35 T 4142 plakalı otomobil, tali yola dönüş yapan Orhan G. idaresindeki 08 ABA 971 plakalı tıra arkadan çarptı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi gönderildi. Araçta sıkışan Furkan Karanfil, ekipler tarafından kurtarılarak Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Ancak yapılan kontrollerde Emre Karanfil ve kuzeni Enes Karanfil’in yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan kuzenlerin arkadaşları ve akrabaları olay yerinde büyük bir üzüntü yaşadı. Araçtaki Enes Karanfil ve Furkan Karanfil’in kardeş, Emre Karanfil’in de kuzenleri olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından İzmir yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Turgutlu ilçesini yasa boğan kazada hayatını kaybeden iki kuzen, Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Dalbahçe Mahallesinde öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Dalbahçe kabristanında defnedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarına teknik direktör İlhan Palut eşliğinde devam ediyor.
Haberler

2 Yaşındaki Çocuk Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de 2 yaşındaki bir çocuk, yerde bulduğu fare zehrini yedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.