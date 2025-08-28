Turgutlu’da Kazada İki Kuzen Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL KAZASI VE CENAZE TÖRENİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, TIR’a çarpan otomobilde yaşamını yitiren 18 yaşındaki Enes Karanfil ile 14 yaşındaki kuzeni Emre Karanfil toprağa verildi. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi Maden Yolu Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. İzmir yönüne seyreden Enes Karanfil’in kullandığı 35 T 4142 plakalı otomobil, aynı yöne giden Orhan E. yönetimindeki 08 ABA 971 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR’ın altına girdi ve demir yığınına döndü. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

KAZA SONRASI DURUM

Otomobilde sıkışan üç kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yapılan incelemelerde sürücü Enes Karanfil ile kuzeni Emre Karanfil’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonucunda ağır yaralanan Enes Karanfil’in kardeşi Furkan Karanfil ise Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. TIR şoförü Orhan E. gözaltına alınırken, kazanın elektrik işi için Köprübaşı ilçesine dönerken gerçekleştiği öğrenildi.

CENAZE TÖRENİNE İLGİ

Bugün Dalbahçe Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine, Karanfil ailesinin yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, mahalle sakinleri ve birçok vatandaş katıldı. Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Dalbahçe Mahallesi Mezarlığı’na gözyaşları içinde defnedildi. Öte yandan, kazanın hemen ardından gözaltına alınan TIR şoförü Orhan E.’nin jandarma işlemeleri devam ediyor.