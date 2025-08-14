Turgutlu’da Kedi Başı İddiası Tepki Çekti

HAYVANSEVERLERİN TEPKİLERİ ARTMIŞTI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, sokakta bir kedi başının bulunduğu yönündeki iddia, özellikle hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılan görüntüler nedeniyle harekete geçen ekipler, olayın gerçekleştiği bölgede herhangi bir bulguya ulaşamadı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak’ta geçtiği belirtilen kedi başının paylaşılan görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde yorumlandı. Bu durum üzerine, mahalleye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan detaylı incelemelerde ise kedi başına ne yazık ki ulaşılamadı. Olayla ilgili olarak, polis çevredeki esnaflarla görüşerek güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürmeye devam ediyor.