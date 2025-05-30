Turgutlu’da Kediyi Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın önünü kirlettiği iddia edilen sahipsiz kediyi tüfekle öldürdüğü öne sürülen şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. İstiklal Mahallesi’nde 27 Mayıs’ta meydana gelen olayla ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Şüphelinin ifadesi

69 yaşındaki N.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, apartmanın önünde dolaşan kediyi çevreyi kirlettiği ve kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü ifade ettiği öğrenildi. N.T., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı ancak Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Tutuklama süreci

Şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, toplumda hayvan hakları ve şiddet konularında tartışmalara neden oluyor.