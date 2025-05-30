Turgutlu’da Kediyi Vuran Adam Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sokakta bulunan bir kediyi tüfekle vurarak öldüren kişi, savcılığın yaptığı itiraz sonucu yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, 27 Mayıs tarihinde Turgutlu İstiklal Mahallesi’nde bulunan Mercan Sokak’ta gerçekleşti.

MAHALLEDE YAŞANAN TEPKİLER

İddialara göre, mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından beslenen kedinin, yaşadığı apartmana pislemesi ve bu durumun kötü kokuya neden olması gerekçe gösteren 69 yaşındaki Nedim T., evinde bulunan tüfeği kullanarak kediyi vurdu. Olay sonrasında polis tarafından gözaltına alınan Nedim T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak bu durum, mahalle sakinlerinin tepkisini topladı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI VE TUTUKLAMA

Savcılık, olayla ilgili itirazda bulundu ve Nedim T. bu süreçte yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.