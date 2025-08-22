Turgutlu’da Kereste Fabrikasında Yangın

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yer alan bir kereste fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Atatürk Mahallesi’nde bulunan kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangına müdahale için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinden 3 itfaiye aracı ve 8 personel yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın, fabrikada önemli hasara yol açtı.