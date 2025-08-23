Turgutlu’da Kereste Yangını Çıktı

KERESTE İŞLETMESİNDE YANGIN

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yer alan bir kereste işletmesinde yangın çıktı. Yangının meydana geldiği yer, eski Manisa yolu üzerindeki Keresteciler Sitesi yakınlarıydı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerinin etkin çalışmaları sonucunda alevler kısa süre içerisinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay sonucunda can kaybı yaşanmazken, kereste işletmesinde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.