Turgutlu’da Sağanak, Trafik Çileye Dönüştü

SAĞANAK YAĞIŞ CADDESİ GÖLE ÇEVİRDİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, caddeleri göle çevirdi ve bazı araçlar yolda kaldı. Şiddetli yağış, Turgutlu’da yaşamı olumsuz etkiliyor. Ankara Asfaltı Manisa Kavşağı’nda ise trafik adeta durma noktasına geldi. Yoğun yağış nedeniyle birçok araç yolda kalırken, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

SU BİRİKİNTİLERİ VE TRAFİK SORUNU

Yağışla birlikte bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri, kavşakta akışın sağlanması için yoğun çaba gösterdi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, mümkün olduğunca trafiğe çıkmamaları ve alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini belirtiyor.