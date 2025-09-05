Haberler

Turgutlu’da Sağanak, Trafik Çileye Dönüştü

SAĞANAK YAĞIŞ CADDESİ GÖLE ÇEVİRDİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, caddeleri göle çevirdi ve bazı araçlar yolda kaldı. Şiddetli yağış, Turgutlu’da yaşamı olumsuz etkiliyor. Ankara Asfaltı Manisa Kavşağı’nda ise trafik adeta durma noktasına geldi. Yoğun yağış nedeniyle birçok araç yolda kalırken, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

SU BİRİKİNTİLERİ VE TRAFİK SORUNU

Yağışla birlikte bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri, kavşakta akışın sağlanması için yoğun çaba gösterdi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, mümkün olduğunca trafiğe çıkmamaları ve alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini belirtiyor.

Yağmur Nedeniyle Aleyna Tilki Konseri İptal

Alaşehir'de Aleyna Tilki'nin konseri, yağmur ve elektrik tehlikesi sebebiyle ertelendi. Hayranlar kalabalık alanı terk etmedi, ancak güvenlik endişeleri nedeniyle etkinlik iptal edildi.
Prof. Dr. Adem Arslan Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan yeni kararlarla, çeşitli üniversitelere rektör atamaları gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü de belirlendi.

