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Turgutlu’da Saksı Çalıntı İfadeleri

SAKSI HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yer alan bir lokantanın önüne dekor amaçlı bırakılan saksı çalındı. O anlar, lokantanın güvenlik kameralarına yansıdı. Küçük Sanayi Sitesi’ndeki lokantanının önündeki saksı, dün itibarıyla kayboldu. Lokantanın sahibi Yunus Emre Saat, sabah iş yerine geldiğinde saksının yerinde olmadığını gördü ve güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde gün içerisinde lokanta önüne gelen, telefonla konuşan bir kişinin çevredeki durumu kontrol ettikten sonra menekşe dikili saksıyı alarak uzaklaştığı tespit edildi.

EMPATİYE DAVET EDİYOR

Saat, saksının çalınmasının maddi değerinin yanı sıra manevi olarak da kendisini üzdüğünü vurguladı. “Bu tür olayların yaşanması üzücü. İnsan sadece çiçeği değil, emeği ve güzelliği de çalıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, saksıyı çalan kişinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla şikayette bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

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