Turgutlu’da Şehit Çocukları Eğlendi

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA ÜCRETSİZ EĞLENCE

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde şehit ve gazi çocukları, aileleriyle birlikte lunaparkta keyifli anlar geçirdi. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen bu etkinlikte, çocukların sevinci ve mutluluğu gözlerinden okunurken, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri, milletimizin vicdanı, onuru ve özüdür. Sağlanan her imkan, geçmişe saygının ve geleceğe umutla bakmanın göstergesidir.” sözleriyle duygularını paylaştı. Lunapark işletmecisi Ferzande Sayan, tüm lunapark hizmetlerini ücretsiz sağladı ve şehit ile gazi aileleri bayram öncesi mutluluğu doyasıya yaşadı.

DESTEKLER VE VEFANIN ÖNEMİ

Etkinlikte, çocukların neşesi gözlerinin parlamasına yol açtı. Gazi Yusuf Kıyışkan, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, şehit ve gazi ailelerine verilen her türlü desteğin sadece bir yardım değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve vefa borcu olduğunu belirtti. “Şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri, milletimizin vicdanı, onuru ve özüdür. Sağlanan her imkan, geçmişe saygının ve geleceğe umutla bakmanın göstergesidir.” diyen Kıyışkan, etkinliğin organizasyonunda emeği geçen Ahmet İlter’e ve ASEL Lunapark İşletmecisi Ferzande Sayan’a teşekkür etti.

ŞEHİT MEZARLARINA SAYGI ÇAĞRISI

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, bayram süresince şehit mezarlarının ziyaret edilmesi ve kimsesi olmayan şehitlerin mezarlarına sahip çıkılması çağrısında bulundu. Gazi Yusuf Kıyışkan, “Şehit emaneti tebessüm ederse, vatan ışıldar ve o ışık, hepimizin yolunu aydınlatır.” diyerek başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere tüm millete Kurban Bayramı’nı kutladı.