Turgutlu’da Şiddetli Yağmur Oldu

SAĞANAK YAĞIŞ MANİSA’DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Cadde ve sokaklardaki su birikintileri, sürücülerin ilerlemesini güçleştiriyor. Bazı sürücüler, yolda kalan araçlarını iterek ilerletmeye çalışırken, yağmur aniden bastırdığı için birçok vatandaş hazırlıksız yakalanıyor. Şemsiyesi olmayan pek çok kişi, iş yerlerinin saçaklarının altına sığınarak yağmurun dinmesini bekliyor.

SU BASKINLARI HEM EVLERİ HEM İŞ YERLERİNi ETKİLEDİ

Şiddetli yağışlar, zemin ve bodrum katlarındaki ev ile iş yerlerini su basıyor. Ev sahipleri ve esnaflar, su tahliye çalışmaları yapmak için kendi imkanlarını seferber ediyor. Belediye ekipleri de taşkın yaşanan bölgelere yönlendirilerek su tahliye çalışmalarında destek sağlıyor. Bu durum, Turgutlu’daki yaşamı zorlaştırıyor ve vatandaşları endişelendiriyor.