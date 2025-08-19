Haberler

Turgutlu’da Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFFİK KAZASI VE YARALANMA

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza bugün saat 15.30 sıralarında Turgutlu Manisa yolu üzerinde gerçekleşti. Işık V. (42) yönetimindeki 35 N 0158 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu öncelikle bariyerlere çarptı ve ardından takla atarak karşı şeride geçti.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bunun yanı sıra, polis ekipleri kaza ile ilgili detaylı incelemelere başlamış durumda.

