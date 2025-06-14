Turgutlu’da Trafik Kazası Oldu

TRAFAK KAZASINDA YARALILAR VAR

Turgutlu ilçesinde, kablo fabrikasına işçi taşıyan bir servis aracı, yolun sağında durmakta olan tıra arkadan çarpma sonucu kaza yaptı. Kaza, İzmir-Turgutlu karayolu üzerindeki Çepnidere Kavşağı’nda, tuğla fabrikası önünde gerçekleşti. İzmir yönünden Turgutlu istikametine seyir halindeki Nurettin K. yönetimindeki 45 J 6406 plakalı servis aracı, iddialara göre park halindeki buğday yüklü tıra çarptı.

KAZANIN SONUCU VE MÜDAHALELER

Kaza sonucunda, servis sürücüsü Nurettin K. ile aracın içindeki birçok işçi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı işçiler, itfaiye ekipleri tarafından aracın içinden çıkarıldıktan sonra, olay yerinde bekleyen ambulanslarla Turgutlu’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.