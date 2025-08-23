Turgutlu’da Üzüm Hasadı Devam Ediyor

HASAT DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Turgutlu ilçesinde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı devam ediyor. Ağustos ayında başlayan bu süreç, eylül ayının sonuna kadar sürüyor. Hasat edilen üzümler traktörlerle kurutma alanlarına taşınıyor. Üreticiler, üzümleri özel bir karışım olan ‘bandırma suyu’ ile işleyip, onları bezlerin üzerine seriyor.

ÜRETİCİ GÖRÜŞLERİ

Üretici Burcu Sever Özgenç, “Bandırma yapılan üzümler 10 günde, yapılmayanlar ise 21 günde kuruyor. Bu da zaman ve iş gücünden tasarruf sağlıyor” şeklinde açıklama yapıyor. Gündüzleri hasat ve sergi işlemlerini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özgenç, akşam saatlerinde hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı tedbir alarak ürünlerin başında tüfekle nöbet tuttuklarını belirtiyor. Ayrıca, “Üzümleri sergi alanına seriyoruz. Akşam olunca ürünleri yalnız bırakmıyoruz, sabah işçiler gelene kadar nöbette kalıyoruz” diyor.