Turgutlu’da Vidanjör Kaza Yaptı

KAZA ANI VE SÜRECİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen bir kazada, freni patlayan bir vidanjör devrildi ve sürücüsü yaralandı. Yol üzerindeki evlere çarpmamak için direksiyonu kırarak vidanjörü deviren sürücü, olası bir facianın önüne geçti. İddialara göre, Dalbahçe Mahallesi yönünden Avşar istikametine seyir eden vidanjör, freni patlayarak kontrolünü kaybetti. Virajı alamayan vidanjör, savrularak bir tehlike yarattı.

SÜRÜCÜNÜN MÜDAHALESİ

Evlere girmemesi için direksiyonu kıran sürücü Vahit P. (55), vidanjörü yan yatırarak devrilmesini sağladı. Kazanın ardından, çevredeki vatandaşların yardım çağrısı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen iş makinesinden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan Vahit P., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.