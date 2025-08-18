Turgutlu’da Yangın, Depoya Sıçradı

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki sanayi sitesinde meydana gelen yangın, bir iş yerinin deposuna sıçrayarak ciddi hasara yol açtı. Erbiller Sanayi Sitesi’nde sebebi henüz belirlenemeyen bir durum sonucu yol kenarındaki keresteler alev aldı. Olayın fark edilmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İTFAYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının çıktığı bölgeye hızlı bir şekilde itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yüksek alevlerin etkisiyle kerestelerin yanı sıra, hemen yanında yer alan bir iş yerinin deposu da yangından nasibini aldı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fakat, bu süreçte iş yerinde hasar meydana geldi.