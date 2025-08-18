Haberler

Turgutlu’da Yangın, Depoya Sıçradı

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki sanayi sitesinde meydana gelen yangın, bir iş yerinin deposuna sıçrayarak ciddi hasara yol açtı. Erbiller Sanayi Sitesi’nde sebebi henüz belirlenemeyen bir durum sonucu yol kenarındaki keresteler alev aldı. Olayın fark edilmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İTFAYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının çıktığı bölgeye hızlı bir şekilde itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yüksek alevlerin etkisiyle kerestelerin yanı sıra, hemen yanında yer alan bir iş yerinin deposu da yangından nasibini aldı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fakat, bu süreçte iş yerinde hasar meydana geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Karşıyaka, Yeni Formalarını Tanıttı

Karşıyaka, yeni sezon formalarını futbol, basketbol ve voleybolda tanıttı. Futbol takımının özel forması, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'a ithaf edildi.
Haberler

Bein Sports Canlı Maç İzle!

Bein Sports'un canlı maç yayınlarını takip etmek isteyenler, telefon ve bilgisayarlarıyla kesintisiz erişim sağlayabilirler. 18 Ağustos 2025 için yayın kaynakları araştırılmakta.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.