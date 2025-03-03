Turgutlu’daki Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Trafik Kazasının Ayrıntıları Ortaya Çıktı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 10 Ocak tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak Manisa CBÜ Hastanesi’ne kaldırılan ve 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından vefat eden Turgutlu’nun sevilen ismi, Turgutluspor’un eski malzemecisi Ercan Çoban’ın kazasının güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde Ercan Çoban’ın Sanayi Sitesi yönünden dönel kavşağa girdiği ve bu esnada Sanayi Sitesi 100 Sokak üzerinden gelen İlker S. yönetimindeki otomobille çarpıştığı görülüyor. Kaza sonrası 8 gün süren tedavi sürecinden sonra Ercan Çoban’ın vefatı, Turgutlu’daki Turgutluspor camiası ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı, cenazesi kalabalık bir topluluk eşliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ailenin Yaşadığı Acı

Ercan Çoban’ın Turgutlu’da yaşayan ailesi, vefat haberinin ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Evli ve iki çocuk babası olan Ercan Çoban’ın kardeşi Mustafa Çoban, kazanın ardından yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vefat haberini aldıklarında büyük bir şok yaşadıklarını belirten Mustafa Çoban, “Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi. Açıklamasında, “10 Ocak 2025 tarihinde işten çıkış sırasında hız tutkunu bir gencin dikkatsiz davranması sonucu yaralanmıştır. 8 günlük yoğun bakım sürecinin ardından ağabeyimin vefat haberini aldık. Dikkatsiz bir şekilde arkadan vuran ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi ağabeyimi suçlayan şahıs, sadece 30 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Elbette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, ağabeyim geri gelmeyecek ama en azından adaletin yerini bulmasını istiyoruz” şeklinde ifade etti.

– MANİSA