Turgutlu’nun Kurtuluş Töreni Gerçekleştirildi

KURTULUŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü sebebiyle bir tören gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda yapılan törende, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ VURGULANDI

Törende konuşma yapan Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, kurtuluş günlerinin geleceğin inşasına rehberlik ettiğini ifade etti. Kapankaya, “Milli Mücadele Anadolu’nun her karış toprağına milletimizin mübarek kanı ve tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Gençliğimize mücadele ruhunu aşılamalı ve memleketimizi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmalıyız.” şeklinde konuştu. Bu özel günün önemine dair düşüncelerini belirten Belediye Başkanı Çetin Akın da bir konuşma yaptı.

GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Etkinlik kapsamında Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ekibi de gösteri sundu. Bu gösteri, katılımcılara unutulmaz bir an yaşattı.