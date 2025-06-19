Turgutlu Şoför İsmail Gürelli Hayatını Kaybetti

İSMAİL GÜRELLİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ikamet eden ve yurtdışına tır ile ürün taşıyan şoför İsmail Gürelli, korkunç bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. İtalya’da karşıya geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 30 yaşındaki İsmail Gürelli, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

CEP TELEFONU İLE AİLESİNE BİLGİ VERİLDİ

Gürelli’nin cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirilmesine yönelik düzenlemelerin yapıldığı öğrenildi. Ailesine, yaşanan olay hakkında cep telefonu ile bilgi verildi. Kazanın ardından Gürelli’nin yakınları ve dostları büyük bir üzüntü yaşadı.