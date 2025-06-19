Haberler

Turgutlu Şoför İsmail Gürelli Hayatını Kaybetti

İSMAİL GÜRELLİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ikamet eden ve yurtdışına tır ile ürün taşıyan şoför İsmail Gürelli, korkunç bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. İtalya’da karşıya geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 30 yaşındaki İsmail Gürelli, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

CEP TELEFONU İLE AİLESİNE BİLGİ VERİLDİ

Gürelli’nin cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirilmesine yönelik düzenlemelerin yapıldığı öğrenildi. Ailesine, yaşanan olay hakkında cep telefonu ile bilgi verildi. Kazanın ardından Gürelli’nin yakınları ve dostları büyük bir üzüntü yaşadı.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Motosiklet, Otomobille Çarpıştı

İnegöl'de, bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Eyüp Y. (38) ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi. Kaza Turgutalp Mahallesi'nde gerçekleşti.
Haberler

AB Üyesi Ülkelerin Dışişleri Bakanlarından Mektup

Avrupa Birliği'ne üye 9 ülke, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden kaynaklanan ticaretin sonlandırılması için AB Komisyonu'ndan öneri geliştirmesini istedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.