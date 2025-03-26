Turgutlu ve Denizlispor 1-1 Berabere Kaldı

MAÇIN SONUCU VE STADYUM BİLGİSİ

Nesine 3. Lig 4. Grup’ta en alt sıralarda yer alan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. ile Denizlispor arasında gerçekleşen müsabaka, Turgutlu Yeni Şehir Stadı’nda oynandı ve 1-1 beraberlikle tamamlandı.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Karşılaşmanın hakemleri Emre Can Furuncu, Mehmet Ali Keskin ve Abdullah Maden olarak görev yaptı.

7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. kadrosunda ise Mehmet Yağmur, Erdinç Çepoğlu, Ayhan İmir (Umut Sözen dk. 75), Üstün Bilgi, Egehan Gök (Furkan Ceylan dk. 65), Osman Erol, Arda Köksal, Ozan Resuloğlu, Mert Önal, Mustafa Murat Uslu (Serkan Yeşilyurt dk. 56), Hüseyin Can Şavur yer aldı. Yedekler arasında Yunus Kotan, Soydan Yücel, Bünyamin Yavaşoğlu, Samet Çolak, Bora Ulu, Berat Onur Pınar, Yunus Emre Atsız bulunuyor. Takımın teknik direktörlüğünü Levent Bayraktar yapıyor.

Denizlispor’un kadrosu ise Ali Eren Yalçın, Emre Yıldırım, Ramazan Karakurt (Oktay Kısaoğlu dk. 68), Rıza Mert Pişirici, Kemal Çetinkaya (Nuri Kozhan dk. 83), Gökhan Süzen, Yusuf Emre İnanır (Deniz Kodal dk. 83), Emir Toprak Dinç, Berkant Gündem, Emre Furtana, Mehmet Ali Ulaman (Süleyman Bozbay dk. 68) şeklindeydi. Yedeklerde Emre Çirkin, Muhammed Eren Kıryolcu, Oğuzhan Sarı, Emre Burgaz, Melih Kemal Pelen, Talha Eren Ateş yer aldı. Teknik direktörlük görevini Kürşat Taş üstleniyor.

GOLLER VE DİĞER BİLGİLER

Mücadelede goller, Üstün Bilgi tarafından 3. dakikada (Turgutluspor) ve Mehmet Ali Ulaman tarafından 44. dakikada (Denizlispor) kaydedildi. Sarı kartlar ise Turgutluspor’dan Ayhan İmir ve Hüseyin Can Şavur ile Denizlispor’dan Ramazan Karakurt, Yusuf İnanır, Emre Yıldırım ve Rıza Mert Pişirici için çıkarıldı.

– MANİSA