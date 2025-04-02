Turgutluspor Kahramanmaraş’ı Mağlup Edip Hasrete Son Verdi

MAÇIN SONUCU

TFF 3. Lig 4. Grubun 21. hafta karşılaşmasında Turgutluspor, ev sahipliği yaptığı Kahramanmaraş İstiklalspor’u 1-0 yenerek 8 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı. Maç Turgutlu Yeni Şehir Stadı’nda gerçekleşti.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Karşılaşmanın hakem triosu Mazlum Doğan Bodur, Umut İncili ve Yılmaz Kozak’tan oluştu. Turgutluspor’un kadrosunda; Mehmet Yağmur, Erdinç Çepoğlu, Furkan Ceylan, Ayhan İmir (dk. 89 Berat Onur Pınar), Egehan Gök (dk. 83 Mehmet Berber), Bora Ulu, Serkan Yeşilyurt, Osman Erol, Arda Köksal, Mert Önal ve Mustafa Murat Uslu (dk. 62 Ozan Resuloğlu) yer aldı. Yedeklerde ise Yunus Kotan, Soydan Yücel, Arda Kutluer, Baran Alan Çakıl, Aziz Can Temel ve Yunus Emre Atsız görev alıyor. Teknik sorumlu Abdurrahim Kaya’nın yönetiminde oynadılar.

Kahramanmaraş İstiklalspor kadrosunda ise Kıvanç Küçükkarış, Sadık Baş (dk. 46 Vural Akkurt), Doğukan Nelik, Kamil İçer, Emre Çölgeçen, Muhammet İmre (dk. 46 Arda Yumurtacı), Hakan Yeşil, Muhammed Akarslan (dk. 83 İbrahim Has), Tolunay Yurtseven, Aykut Çift ve Ali Han Tunçer (dk. 74 Selim Ilgaz) yer aldı. Yedeklerde Murat Akşit, Ertuğrul Bağ, Yekta Sönmez, İsmail Yardımcı, Okan Ağrap ve Ramazan Kaplan bulunuyor. Ramazan Çelik yönetimindeki takım, mücadelede yer aldı.

GOL VE DİĞER OLAYLAR

Maçtaki tek golün sahibi Furkan Ceylan, 45+3. dakikada fileleri havalandırdı. Karşılaşmada kırmızı kartlar da dikkat çekti. Osman Erol, 70. dakikada Turgutluspor’dan, Emre Çölgeçen ise 48. dakikada Kahramanmaraş İstiklalspor’dan kırmızı kart gördü. Ayrıca, Vural Akkurt ve Ayhan İmir (Turgutluspor), Muhammed Akarslan (Kahramanmaraş İstiklalspor) sarı kart ile cezalandırıldı.

Bu sonuçla birlikte Turgutluspor, galibiyet serisini yeniden başlatmış oldu.