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Turhal’da 17 Yaşındaki Genç Cinayet İşledi

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OLAYIN GELİŞİMİ

Tokat’ın Turhal ilçesinde, 17 yaşındaki bir genç, sokakta tartıştığı bir diğer genci bıçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgilere göre, A.M.Ö. (17) ile B.M. (17) arasında husumet bulunuyordu ve saat 22.00 sıralarında Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi’nde karşı karşıya geldiler. İkili arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçaklı SALDIRI

A.M.Ö., yanında taşıdığı bıçakla B.M.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından çevrede bulunanların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ağır yaralı durumda Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.M., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Olay sonrası kaçan A.M.Ö., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Olayın sebebi ve gelişmeleri merak konusu olurken, yerel halk arasında da endişeye yol açtı.

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