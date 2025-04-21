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Turhal’da Leylek Elektrik Teline Takıldı

LEYLEK, ELEKTRİK TELİNE ÇARPARAK ÖLDÜ

Tokat’ın Turhal ilçesinde bir leylek elektrik teline çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, bu sabah saatlerinde Turhal ilçesine bağlı Kat köyünde meydana geldi. Kat köyü camisinin kubbesine yuva yapan leyleklerden biri, caminin yanında bulunan elektrik tellerine takıldı.

KÖY SAKİNLERİ ÖZELDEN ÖNLEM TALEP EDİYOR

Elektrik akımına kapılan leylek, yaklaşık 6 metre yüksekliğe düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Köy halkından Celalettin Kılıç, her yıl bir leyleğin elektrik akımına kapıldığını belirterek, “Bunun engellenmesi için yetkililerden gerekli önlemleri almalarını istiyoruz” dedi.

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