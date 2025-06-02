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Turhal’da Yangında 30 Ton Saman Yandı

YANGINDA 30 TON SAMAN YANDI

Tokat’ın Turhal ilçesinde meydana gelen yangında toplamda 30 ton saman yandı. Kayacık Mahallesi Cevahir Sokak’ta bulunan Hüseyin Sefil’e ait samanlıkta; yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

İTFAİYE VE EMNİYET EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın haberinin alınmasının ardından olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, bölgedeki yangını kontrol altına almak için yaklaşık 1 saat süreyle çalıştı ve yangını söndürmeyi başardı. Bu olayda toplamda 30 ton samanın yanması sonucunda büyük bir maddi kayıp yaşandı.

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