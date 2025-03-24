Turhan Çömez: Ekonomik Kriz ve Kayyum İhtimali

GÜNDEMİ DEĞERLENDİRİYOR

İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Op. Dr. Turhan Çömez, Türkiye’nin sıcak siyasi ortamıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çömez, ekonomiden hukukun işleyişine, kayyum tartışmalarından terörle mücadeleye kadar birçok kritik konuyu gündeme getirerek, görüşlerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi stratejisi üzerine de önemli analizler yapan Çömez, CHP’ye kayyum atanma ihtimaline dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

EKONOMİK KRİZE DİKKAT ÇEKİYOR

Çömez, Türkiye’de derinleşen ekonomik krizin vatandaşların alım gücünü her geçen gün aşağı çektiğine dikkat çekti. Enflasyonun kontrol altına alınamaz seviyelere ulaştığını belirten Çömez, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, “Ekonomik kriz sadece halkın cebini değil, ülkenin geleceğini de tehdit ediyor” şeklinde konuştu. Çözüm olarak, üretim ekonomisine geçilmesi gerektiğini savundu.

Son günlerde bazı belediyelere kayyum atanması ve CHP’ye kayyum atanma ihtimali ile ilgili tartışmaları da değerlendiren Çömez, bunun demokrasinin temel ilkelerine aykırı olduğuna vurgu yaptı. “Hukukun siyasallaştırılması, ülkemizde adalet sistemine duyulan güveni sarsıyor” diyen Çömez, bağımsız yargının ve hukukun üstünlüğünün korunmasının gerekliliğini ortaya koydu.