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Türi̇ye Si̇gorta Bȧsketbol Süper Li̇gi̇ Play-off Eşleşmeleri Açıklandı

PLAY-OFF YARI FİNAL TARİHLERİ DUYURULDU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde play-off yarı final programı açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, ligde play-off aşaması 5 Haziran’da başlayacak. Bu turda üç galibiyet elde eden ekipler finale yükselecek.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ VE PROGRAMI

Yarı final eşleşmelerinin programı şu şekilde belirlenmiş:

5 Haziran Perşembe: 20.30 Fenerbahçe Beko – Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

6 Haziran Cuma: 20.30 Beşiktaş Fibabanka – Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

7 Haziran Cumartesi: 20.30 Fenerbahçe Beko – Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

8 Haziran Pazar: 20.30 Beşiktaş Fibabanka – Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

9 Haziran Pazartesi: 20.30 Bahçeşehir Koleji – Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

10 Haziran Salı: 20.30 Anadolu Efes – Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

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