Turist, Fil ile Selfie Çekerken Yaralandı

DENETİMSİZ YAKLAŞIM SONUCU TEHLİKE

Hindistan’da bir turist, yaban hayatı ile ilgili olarak bir fil ile selfie çekmek isteyince canını zor kurtardı. Karnataka’daki bir koruma alanında yaşanan olayda, R. Basavaraju isimli adam izinsiz bir şekilde filin yanına yaklaştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, fil yol kenarında havuç yerken turist flaşlı bir fotoğraf çekmek isteyince aniden sinirlendi.

FİLİN SALDIRISI VE SONUÇLARI

Dev hayvan, önce hortumunu salladı; ardından büyük bir hızla turistin peşine düştü. Panikleyen Basavaraju, kaçarken yola atladı ve dengesini kaybederek düştü. Fil, birkaç kez üzerine bastı ve bu sırada pantolonu ile iç çamaşırını yırtarak ağır yaralanmasına neden oldu. Şans eseri hayatta kalan Basavaraju, hastaneye kaldırıldı. Koruma alanına izinsiz girdiği için 25.000 rupi (yaklaşık 200 sterlin) para cezası uygulandı. Ayrıca, davranışının yanlış olduğunu kabul ettiği bir video çekmek zorunda kaldı.

YABAN HAYATI KURALLARI VE SORUMLULUK

Olayı kaydeden Daniel Osorio, “Bu, yaban hayatı kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan güçlü bir ders. Bu iş, yalnızca eğitimli görevlilere bırakılmalı” şeklinde konuştu. Hindistan, dünya üzerindeki Asya fillerinin yaklaşık yüzde 60’ına ev sahipliği yapıyor. Yetkililer, bu tür sorumsuz davranışların hem insanlar hem de hayvanlar için büyük tehlikeler doğurduğunu vurguluyor. Olay, ülkede son yıllarda yaşanan tek vahşi hayvan saldırısı değil. Geçen yıl bir leopar, piknik yapan bir gruba saldırmış ve üç kişiyi yaralamıştı.