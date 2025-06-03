Turist, Kirliliğe Tepki Gösterdi

KONYAALTI SAHİLİNDEKİ KİRLİLİK TEPKİ ÇEKİYOR

Konyaaltı sahilinde çekilen görüntüler, kirliliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Sahilin etrafında yer alan bankların çevresi, çekirdek kabukları ve şişelerle dolup taşarken, yaşanan bu durum bir turistin dikkatini çekti.

TURİST ŞAŞKINLIK İÇİNDE YORUM YAPTI

Bir turist, kaydettiği görüntülerle ilgili “Bir insan öz memleketine karşı bu kadar mı nankör olabilir?” diyerek tepkisini dile getirdi. Güzelliğiyle öne çıkan bu yerin “Allah’ın verdiği bu güzelliği ne hallere koyuyorlar” sözleriyle vurguladı. Ayrıca, “Bir insan öz memleketine gezdiği bu toprağa bu pisliği yapabilir mi?” diyerek çevre kirliliğine duyduğu üzüntüyü ifade etti.