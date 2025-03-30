Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan’da Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin 11 Nisan 2025 tarihinde başkent Ankara’dan ilk seferine başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, bu trenin Ankara ile Diyarbakır arasında turizm odaklı hizmet sunacağını, yolculuk boyunca bölgenin kültürel ve tarihi zenginliklerini deneyimleme fırsatı vereceğini aktardı.

SEFER DETAYLARI

Bakan Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin 11 Nisan – 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplamda 8 sefer gerçekleştireceğini belirtti. “Ankara’dan Cuma günleri, Diyarbakır’dan ise Pazar günleri hareket edecek trenimiz 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak,” şeklinde konuştu.

ROTANIN GARANTİSİ

Uraloğlu, trenin rotasıyla ilgili de bilgiler verdi. Ankara’dan saat 13.55’te hareket edecek olan trenin Malatya’da 3 saatlik bir mola vereceğini ifade etti. “Bu süre zarfında yolcular Malatya’nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebilecek. Diyarbakır’a varış saati ise 16.23 olarak planlandı. Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır’dan saat 12.30’da hareket edecek trenimiz Elazığ’ın Yolçatı istasyonunda 4 saatlik bir duruş yapacak. Ankara’ya tahmini varış saati ise 15.52 olacak. Böylece yolcular, Malatya’da ve Yolçatı’da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak,” diye belirtti.

KÜLTÜRÜN RAYLARLA BULUŞMASI

Uraloğlu, Turistik tren seferlerinin bölgesel turizmi canlandırmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. “Bu seferlerle yolculara sadece bir şehirden diğerine gitme imkânı değil, aynı zamanda yolculuğun kendisini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi, kültürün raylarla buluştuğu bir proje,” ifadelerini kullandı.

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