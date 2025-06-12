Turistik Karaelmas Ekspresi 13 Haziran

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Zonguldak arasında hizmet verecek olan Turistik Karaelmas Ekspresi’nin 13 Haziran Cuma günü ilk seferini yapacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Trenimiz Batı Karadeniz’in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkanı sunacak” şeklinde belirtti. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş., Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi (ZİÖİ) arasında yapılan protokolle, Ankara-Zonguldak-Ankara güzergahında bu turistik tren seferlerinin başlayacağını açıkladı.

KARŞILIKLI SEFERLER VE VAGON KAPASİTESİ

Toplamda karşılıklı 8 sefer düzenlenecek olan bu tren, 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşuyor. 120 kişilik kapasiteye sahip tren, Ankara’dan Cuma akşamı 21.25’te hareket edecek. Cumartesi sabahı Karabük/Yeşilyenice’de 4 saatlik bir mola verip Zonguldak’a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna Cumartesi gece 23.55’te başlayacak. Pazar günü ise Çerkeş’te 2 saat, Çankırı’da 5 saat ve Kalecik’te 2 saat 30 dakikalık gezinti amaçlı duraklamaların ardından aynı gün 19.02’de Ankara’ya geri dönecek.

GÜZARGAH VE SEFER TARİHLERİ

Ankara’dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde hareket edecek trenin son seferi ise Zonguldak’tan 15 Kasım’da gerçekleştirilecek. Bu seferler, katılımcılara Batı Karadeniz bölgesinin güzelliklerini keşfetme fırsatı sunacak.