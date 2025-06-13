Turistik Karaelmas Ekspresi Yola Çıktı

İLK SEFERİ GERÇEKLEŞTİ

Ankara ile Zonguldak arasında hizmet verecek Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk seferi yapmak üzere yola çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi (ZİÖİ) arasında imzalanan protokolle, Ankara-Zonguldak-Ankara güzergahında Karaelmas Ekspresi’nin turistik tren seferleri başladı. İlk seferin töreni, Ankara Gar’ında gerçekleştirildi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın katıldı.

TURİZMİN GELİRİ ARTIYOR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yaptığı açıklamada Türkiye’nin turizm gelirinin 60 milyar doları geçtiğini, ayrıca geçen yıl 62 milyon ziyaretçiyle dünyada 4’üncü sıraya yükseldiğini vurguladı. Alpaslan, “Artık dünyada turizmde Süper Lig’de oynayan, dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri konumuna geldik. Cennet vatanımızın her bir köşesi kültür ve turizm adına özel ürünleri içerisinde barındırıyor. Bu ürünleri ülkenin her bölgesine yayarak turizmimizi büyütmeye devam edeceğiz. Batı Karadeniz bölgemiz, kültür, turizm, tarih, doğal güzellikler ve gastronomi açısından olağanüstü bir zenginliğe sahip. Bu zenginlikleri tüm dünyaya daha etkili bir şekilde tanıtarak bölgenin turizmden aldığı payı daha üst noktalara çıkaracağız” şeklinde konuştu.

SEFERLER VE DETAJLAR

Turistik Karaelmas Ekspresi, toplamda karşılıklı 8 sefer gerçekleştirecek. Tren, 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşuyor ve 120 kişilik kapasiteye sahip. Tren, Ankara’dan bu akşam hareket ederek Zonguldak’a ulaşacak. Dönüş yolculuğuna Cumartesi gece 23.55’te başlayacak. Pazar günü Çerkeş’te 2 saat, Çankırı’da 5 saat ve Kalecik’te 2 saat 30 dakikalık duraklamalarla gerçekleştirilecek yolculuk, aynı gün 19.02’de Ankara’ya varacak. Ankara’dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım tarihlerinde hareket edecek trenin son seferi Zonguldak’tan 15 Kasım’da yapılacak.