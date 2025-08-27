Turistik Tesiste Çalışanlar İşi Bıraktı

MAAŞLARINI ALAMAYAN ÇALIŞANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Değirmendere Mahallesi’nde yer alan ve 60 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan turistik tesiste, iddialara göre bir süredir maaşlarını alamayan yaklaşık 130 çalışan önceki gün toplu bir şekilde işten ayrıldı. Otelin bahçesinde toplanarak maaşlarının ödenmesini talep eden çalışanlar ile yöneticiler arasında gergin anlar yaşandı. Olayların büyümesi üzerine tesise polis ekipleri çağrıldı.

MÜŞTERİLER TATİLLERİNİ YARIDA KESTİ

Otelin içinde, suyun kesik olduğu, klimaların çalışmadığı, yemek ve temizlik gibi hizmetlerin verilemediği bildirildi. Bu durum, otelde kalan müşterilerin tatillerini yarıda bırakıp otelden çıkış yapmak için resepsiyon önünde uzun kuyruklar oluşturmasına sebep oldu. Müşteriler, mağdur olduklarını belirterek para iadesi talep etti. Ancak otel yöneticileri, ekonomik kriz nedeniyle ileriki bir tarihe gün verdiklerini iletti.

ÇALIŞANLAR MAHKEMEYE GİDECEK

Maaşlarını alamayan otel çalışanlarının haklarını aramak üzere mahkemeye başvurmayı planladığı öğrenildi. Bu durum, turistik tesisteki olumsuz tabloyu daha da derinleştirirken, geçmişte çalışanların yaşadığı diğer sorunların tekrar gündeme gelmesine neden oldu.