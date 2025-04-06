Turistler Osmanlı Mezar Taşı Keşfetti. İznik’teki Antik Su Yolu’nda Bulundu. UNESCO Aday Listesi’nde Yer Alıyor

ROMALILARDAN KALAN ANTİK SU YOLUNDA OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞI BULUNDU

Bursa’nın İznik ilçesinde, Roma Dönemi’nden kalma Antik Su Yolu’nu gezen turistler, Osmanlı Dönemi’ne ait bir mezar taşı keşfetti. UNESCO Dünya Mirası aday listesinde yer alan ve dört farklı medeniyetin izlerini taşıyan İznik, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

MEZAR TAŞI RESTORASYON SIRASINDA KULLANILMIŞ

Emekli müze müdürü Taylan Sevil, bulunan mezar taşı hakkında şu bilgileri verdi: “Milattan sonra 6. yüzyılda inşa edilen bu su yolu ve İznik, önemli tamiratlar geçirdi. Yaklaşık 20-25 kilometre uzunluğundaki yapıda, Osmanlı Dönemi’ne ait devşirme bir mezar taşı bulunuyor. 1960’larda yapılan onarım çalışmalarında, o dönemde restorasyon uzmanları olmadığı için müteahhitler ve işçiler ellerine ne geçerse onu kullanıyordu. Tarih boyunca devşirme malzemelerin kullanımı yaygındı.”

İZNİK’TE TARİHİ ESERLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

İznik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait izler barındıran önemli bir tarih ve kültür merkezi. Antik Su Yolu gibi yapılar, bölgenin zengin geçmişini gözler önüne seriyor. Turistlerin keşfettiği Osmanlı mezar taşı da İznik’in çok katmanlı tarihine ışık tutuyor.

UNESCO LİSTESİNDEKİ İZNİK TURİZMİ CANLANDIRIYOR

UNESCO Dünya Mirası adayı olan İznik, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Antik Su Yolu gibi yapıların yanı sıra Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait eserler, bölgenin turizm potansiyelini artırıyor.