Turistleri ‘kötü kokuyorsunuz’ diye kovdular

İstanbul’da bir pastaneye müşteri olarak gelen bir kadın, kötü koktuğu söylenerek kovuldu. Yanındaki arkadaşı ile birlikte pastaneden ayrılmak zorunda kalan kadın, yaşadığı bu kötü deneyimi cep telefonu kamerası ile kaydetti.
İstanbul’u ziyaret eden Afrika kökenli Fransız bir kadın “kötü koktuğu” gerekçesiyle arkadaşıyla birlikte Sirkeci’de bulunan bir pastaneden kovuldu.
“Reines des Temps Modernes” adlı medya kuruluşunun sorumlusu Wendie Zahibo, söz konusu olay nedeniyle Türkiye ziyareti esnasında “çok kötü” bir deneyim yaşadığını belirtti.
Genç kadın, İstanbul’da bir arkadaşı ile bir pastanede yedikten sonra mekanda çalışan iki kişinin kendilerine “kötü kokudan” dolayı pastaneyi terk etmeleri gerektiğini söylediklerini yazdı. Olayı kameraya alan Zahido, daha sonra yaşananlara sosyal medya hesabından dile getirdi.
Söz konusu videoda kadının garsona, “kötü kokudan dolayı mı bizi kovuyorsunuz?” sorusuna garson “evet” yanıtını veriyor.
Daha sonra Zahibo, “Hangi kokudan bahsediyorsunuz?” sorusuna garson İngilizce “Bunu siz daha iyi bilir siniz” diyor.
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TO BE BLACK AND GIFTED | Se voir demander de quitter un restaurant (après avoir diner bien sûr et juste avant de régler l’addition) car votre odeur de noir dérange ! L’injustice de l’expérience ! Je n’ai même pas les mots pour exprimer ce que j’ai ressenti à ce moment. Toutes les émotions qui sont passées dans ma tête, dans mon corps. J’ai juste cette petite phrase qui tourne en rond dans ma tête. To be black and gifted !!! Turquie >> Istanbul ! @osmanlizadeler1879 ! | When you are at a restaurant, and you were asked to leave because…of your smell… black smell. I didn’t know they were a black smell !. I cannot even express how bad i felt, in skin, in my mind, in my body at that moment. When you are black and gifted… | 📽 : @ardwel