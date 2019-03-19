Turistleri ‘kötü kokuyorsunuz’ diye kovdular

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İstanbul’da bir pastaneye müşteri olarak gelen bir kadın, kötü koktuğu söylenerek kovuldu. Yanındaki arkadaşı ile birlikte pastaneden ayrılmak zorunda kalan kadın, yaşadığı bu kötü deneyimi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

İstanbul’u ziyaret eden Afrika kökenli Fransız bir kadın “kötü koktuğu” gerekçesiyle arkadaşıyla birlikte Sirkeci’de bulunan bir pastaneden kovuldu.

“Reines des Temps Modernes” adlı medya kuruluşunun sorumlusu Wendie Zahibo, söz konusu olay nedeniyle Türkiye ziyareti esnasında “çok kötü” bir deneyim yaşadığını belirtti.

Genç kadın, İstanbul’da bir arkadaşı ile bir pastanede yedikten sonra mekanda çalışan iki kişinin kendilerine “kötü kokudan” dolayı pastaneyi terk etmeleri gerektiğini söylediklerini yazdı. Olayı kameraya alan Zahido, daha sonra yaşananlara sosyal medya hesabından dile getirdi.

Söz konusu videoda kadının garsona, “kötü kokudan dolayı mı bizi kovuyorsunuz?” sorusuna garson “evet” yanıtını veriyor.

Daha sonra Zahibo, “Hangi kokudan bahsediyorsunuz?” sorusuna garson İngilizce “Bunu siz daha iyi bilir siniz” diyor.