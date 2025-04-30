Turizm Gelirleri Olumlu Seyri Destekliyor

TURİZM VERİLERİNE DIKKAT ÇEKİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın ilk çeyreğine ait turizm verileri konusunda açıklamalarda bulundu. Şimşek, yapılan değerlendirme ile birlikte “Turizm gelirleri, cari dengedeki olumlu seyri destekliyor. 2025’te 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz.” dedi. Bakan, sosyal medya üzerinden, ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini paylaştı.

TURİZMİN GELİRLERİ ARTIYOR

Küresel mal ticaretinde artan riskler, hizmet ihracatının önemini artırıyor. Şimşek, bu durumun turizm gelirlerine olumlu yansıyacağını vurguladı. İlk çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış turizm geliri 61,6 milyar dolar, ziyaretçi sayısı ise 62,3 milyon kişi olarak kaydedildi. Bakan, turizm gelirlerinin cari dengedeki olumlu durumu desteklediğini ve hedefler doğrultusunda ilerlediklerini belirtti.