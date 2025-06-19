Turizm Güvenliği Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DETAYLARI

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında Muğla’da gerçekleştirilen Turizm Güvenliği Koordinasyon Toplantısı, 11 ildeki valiler, güvenlik yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da çevrimiçi olarak katıldı ve sezon boyunca uygulamaya konulacak denetimlerin yanı sıra önleyici tedbirler üzerinde duruldu.

ÜST DÜZEY KATILIMCI PROTOKOLÜ

Toplantıya Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Muğla Valisi İdris Akbıyık gibi çok sayıda üst düzey bürokrat katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da telekonferans yöntemiyle çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

ALINAN KARARLAR

Toplantıda alınan önemli kararlar arasında, “Turizm güvenliği denetimleri, ilgili kurumlar arasında üst düzey iş birliği ve koordinasyonla yürütülecek. İl ve ilçelerde düzenli aralıklarla koordinasyon toplantıları yapılacak, sonuçlar İçişleri Bakanlığı’na bildirilecek. Masaj salonları, hamamlar, spa ve güzellik merkezleri sıkı denetime tabi tutulacak. Hanutçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimler ortak çalışacak. Gıda güvenliği denetimleri artırılacak, özellikle sahte ve kaçak alkolle ilgili etkin mücadele yürütülecek. Hayasızca davranışlar ve ahlak dışı faaliyet gösteren işletmelere yönelik cezalar kademeli şekilde artırılacak. Ayrıca, 18 yaş altı işçi çalıştıran ya da bu yaş grubuna alkol sunan işletmelere adli ve idari işlem uygulanacak. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar hızla değerlendirilecek ve bu konuda özel komisyon oluşturulacak. Tüm uygulamalar ölçülülük, adalet ve nezaket ilkeleriyle yürütülecek; turistlerin rahatsız edilmemesine özen gösterilecek” ifadeleri yer aldı. Toplantı sonunda kamuoyuna şeffaflık ilkesiyle bilgilendirme yapılacağı da belirtildi.