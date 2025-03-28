Turizm Sezonunda Kuşadası’nda Artış Bekleniyor

RAMAZAN BAYRAMI VE TURİZM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Ramazan Bayramı yaklaşırken yaptığı değerlendirmede bayram tatilinin uzun olmasının turizmi olumlu etkileyeceğini düşündüğünü belirtti. Akdoğan, “Okulların ara tatili ile birlikte, özellikle yerli turist sayılarında ilçemizde artış bekliyoruz” diyerek, tatil döneminin turizm üzerindeki potansiyeline dikkat çekti.

REZERVASYONLARDAN BEKLENTİLER

Başkan Akdoğan, “Rezervasyonların iyi gitmesi, kruvaziyer gemi sayılarındaki artış gibi faktörler nedeniyle 2025 turizm sezonunun önceki yıllardan çok daha iyi geçeceği umudunu taşıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu durumun, sezon öncesinde iyi bir motivasyon yaratacağını ve ilçede faaliyet gösteren tüm sektörleri olumlu şekilde etkileyeceğini vurguladı.

SAĞLIKLI VE MUTLU BİR BAYRAM TEMENNİSİ

Bayram öncesi açıklamalarında Akdoğan, herkese birlik ve beraberlik içerisinde, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirme dileklerinde bulundu. Ayrıca, tüm tatilcileri Kuşadası’na davet etti.