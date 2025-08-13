Turizmci A.S. İSTANBUL’da kaçırıldı

KAÇIRILMA OLAYI VE KURTARILMA ANLARI

İstanbul’da 16 bin dolar borcu nedeniyle kaçırılan Türkmenistan uyruklu turizmci A.S. (35), polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Mağdurun, şüpheliler tarafından dövülerek zorla tutulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 1 kadın ile 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHBAR VE OPERASYONUN BAŞLANGICI

Olay, 7 Ağustos Perşembe günü İstanbul’daki 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kişi ile başladı. Kıbrıs’tan aradığı ifade edilen kadın, eşinin kaçırıldığını düşünerek polisten yardım istedi. Kadın, eşiyle ilgili endişelerini paylaşırken, telefondaki kişinin annesine rehin alındığını ve para istendiğini söylediğini aktardı. Ayrıca, eşinin arkadaşlarının kendisini araması ile olayın ciddiyetini anladığı belirtildi.

PARA İSTEME TAKTİĞİ

Gasp Büro Amirliği, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, A.S.’yi telefonla arayıp, sözde arkadaşıymış gibi konuştu. A.S., telefonda iyi olduğunu ve sorun yaşamadığını söyledi. Ancak polis, görüntülü arama veya konum isteyince, A.S. olumsuz yanıt verdi ve bir daha telefonu açmadı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.S.’nin zorla tutulduğunu değerlendirerek, şüphelilerin telefonunu kullanarak onun arkadaşlarına para istemek için mesaj gönderdiğini tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Polis, para isteyen şüphelilerle temasa geçerek, tekliflerini kabul etmiş gibi davranarak randevu aldı. Şüpheliler, Bahçelievler ve Şirinevler’de gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, A.S.’nin zorla tutulduğu Hürriyet Mahallesi’ndeki eve baskın yapıldı. Baskın sırasında, 2 gün boyunca dövülen turizmci işadamı A.S. kurtarıldı ve evdeki şüpheliler gözaltına alındı.

A.S.’NİN YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLAR

Kurtarılan A.S., “Birlikte iş yapmıştık. Yemek yerken beni kaçırdılar. Beni öldürecekler diye çok korktum. Her gün döverek arkadaşlarımdan para talep etmemi istiyorlardı” şeklinde ifade verdi. Şüphelilerin sorgusunda ise 16 bin dolar alacakları olduğu, alacaklarını tahsil edemeyince bu yöntemi seçtikleri öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.