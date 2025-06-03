Turizmde İlgi, Artan Rezervasyonlar

ARTAN İLGİLERİN ARKA PLANI

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, Kurban Bayramı öncesinde kıyı bölümleri yanında termal turizm merkezleri ile doğa ve kültür odaklı destinasyonlara olan ilginin yükseldiğini belirtiyor. Turizm sektöründe her yıl artan bir etki yaratan iç pazar için, Kurban Bayramı gibi özel dönemler oldukça önemli bir durum taşıyor. Özellikle yerli turistlerin tatillerini tercih ettiği bu dönemler, turizm çeşitliliğinin talebini artırıyor. Gelişmiş turizm altyapısı sayesinde stratejik önem kazanan iç turizm, Türkiye’nin bu yılki turizm hedeflerine katkı sağlamada belirleyici bir faktör oluyor.

SEZON BAŞLANGICINDAKİ HAREKETLİLİK

Oya Narin, Kurban Bayramı’nın yaz sezonunun başlangıcına denk gelmesinin hem ulusal hem de iç pazarda eş zamanlı bir hareketlilik yarattığını ifade ediyor. Bu hareketliliğin sektörün sezona olumlu başlamasına yardımcı olduğunu belirten Narin, “2024’te 62 milyon ziyaretçi ve 60,5 milyar dolar gelirle tarihi bir başarıya imza atan Türk turizmi, 2025 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı’mız tarafından açıklanan 64 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir hedefi doğrultusunda, yılın ilk yarısındaki seyahat hareketliliği ve bayram döneminde yaşanan yoğunluk, bu hedefe ulaşılabileceğini gösteriyor.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ÇEŞİTLİ DESTİNASYONLARA YÜKSEK TALEP

Kurban Bayramı öncesinde rezervasyonlarda özellikle Bodrum, Çeşme, Marmaris, Fethiye, Kaş, Kemer, Belek ve Alanya gibi Ege ve Akdeniz sahillerinde doluluk oranlarının yükseldiğini belirten Narin, “Bu yıl yalnızca kıyı bölgelerine değil, termal turizm merkezlerine ve doğa ile kültür odaklı destinasyonlara da artan bir ilgi var. Bu durum, Türkiye’nin çok yönlü turizm altyapısının ülke geneline yayıldığını ve çeşitlenmeye devam ettiğini gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu. Sektörün sürdürülebilir ve dengeli büyümesi açısından bu eğilimin önemli olduğunu vurgulayan Narin, iç turizmin sektörde tamamlayıcı bir rol oynamanın yanı sıra büyümeyi destekleyen stratejik bir unsur haline geldiğini belirtti.

İÇ PAZARIN STRATEJİK ÖNEMİ

İç pazarın önemli boyutlara ulaştığını belirten Narin, “2024 yılında iç pazarda 67 milyon seyahat ve 12,8 milyar avro düzeyinde harcama gerçekleşti. Bu yıl da aynı dinamiklerin güçlü bir şekilde sürdüğünü görmekteyiz. Özellikle erken rezervasyon kampanyalarına olan ilginin yanı sıra alternatif destinasyonlara yönelen tatil tercihlerinin sektördeki yapısal dönüşümün altını çizdiğini” söyledi. Narin, dijitalleşmenin bu dönüşümde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, “Geleneksel seyahat acentelerinin sunduğu deneyim ve güvene dayalı hizmetlerin yanı sıra çevrim içi seyahat acentelerine yönelik ilginin arttığını” ifade etti. Küçük gruplarla seyahat, doğayla iç içe olma gibi kriterlerin öne çıktığını belirten Narin, iç pazarın mevsimsel bağımlılıklardan uzaklaşarak 12 aya yayılmasının büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

TURİZM HAREKETLİLİĞİ İÇİN BEKLENTİLER

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin de Kurban Bayramı’nda turizmcileri memnun edecek bir yoğunluk beklediklerini ifade etti. Eresin, bayram öncesinde sektör içinde resmi tatil süresinin uzatılmasına yönelik beklentilerin gerçekleşmemesine rağmen, yerli tatilciler açısından öngörülenin üzerinde bir turizm hareketliliği yaşanacağını belirtti. İstanbul gibi büyük şehirlerdeki otellerin, yerli tatilciler için daha sakin bir dönem geçirmesinin öngörüldüğünü belirten Eresin, “Bu otellerde yabancı ziyaretçilerin daha fazla konaklaması bekleniyor.” dedi.

DOLANDIRICILIĞA DİKKAT

Eresin, çevrim içi rezervasyon süreçlerinde dolandırıcılık vakalarında artış gözlemlediklerini belirtirken, seyahat planlaması yapılırken dikkatli ve bilinçli olunmasının önemini vurguladı. “Tatil planının seyahat acentesi ya da tur operatörü aracılığıyla yapılması durumunda, bu kurumların güvenilirliğinden emin olunmalı.” diyen Eresin, sahte sitelere karşı da uyarılarda bulundu. Eresin, “Ne yazık ki sahte siteler, arama motorları ya da sosyal medya reklamları üzerinden yaygın şekilde tanıtılıyor. Tüketiciler, olağan fiyat seviyesinin çok altında teklif edilen kampanya ve tatil paketlerine karşı temkinli olmalı.” dedi.