Türk Akademisi Başkanı Mustafayev, Polonya’da Etkinlikte Bulundu

ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİLER

Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Polonya’da Türk şarkiyatçı Sadık Bey Ağabeyzade’nin doğumunun 160. yıl dönümüne atfedilen uluslararası bilimsel bir etkinlikte yer aldı. Türk Akademisinden gelen açıklamaya göre, etkinlik Polonya’nın Krakow şehrinde gerçekleştirildi ve birçok Türkolog ile şarkiyatçıyı bir araya getirdi.

SADIK BEY AĞABEYZADE’NİN ÖNEMİ

Etkinlikte konuşma yapan Türk Akademisi Başkanı Mustafayev, Sadık Bey Ağabeyzade’yi, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında yaşamış Azerbaycanlı Türk aydınlar kuşağının dikkate değer bir temsilcisi olarak tanıttı. Bu aydınlar kuşağının, toplumun modernleşmesinde, şarkiyat ilminin gelişmesinde ve aydınlanma hareketinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Mustafayev, Sadık Bey’in bilimsel ve kültürel mirasının Türk ve Avrupa bilim dünyaları arasındaki etkileşim açısından büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

TEK KİTAP YENİDEN YAYIMLANDI

Mustafayev, Türk dünyasının önde gelen şahsiyetlerinin mirasını araştırmaya ve tanıtmaya yönelik çalışmalarını devam ettirdiklerini dile getirdi. Bu kapsamda Sadık Bey Ağabeyzade’nin “Türkmen Ağzı Ders Kitabı ve Hazarötesi Türkmenlerinin Atasözleri ile Deyimler Derlemesi” adlı eserinin yeniden yayımlandığını ifade etti. Etkinlik sırasında Mustafayev, sözü edilen eser ile birlikte Akademi tarafından basılan diğer kitapları Polonya’daki Jagiellon Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi’ne teslim etti.

AĞABEYZADE’NİN KATKILARI VE SERGİLER

Ağabeyzade’nin şarkiyat alanındaki katkıları, Azerbaycan’ın kültürel ve bilimsel yaşamındaki rolü ve göç sürecindeki hayatı gibi meselelerin ele alındığı etkinlik, “Sadık Bey İki Halkın Hizmetinde” başlıklı bir sergi ile noktalandı. Hayatının önemli bir kısmını Polonya’da geçiren Sadık Bey Ağabeyzade, burada üniversitede doğu dilleri üzerine dersler vermiş ve Polonya’da Türkologların yetişmesinde önemli bir katkı sağlamıştır.