Türk Aktivist Eşi, T.V.100’e Konuk Oldu

İSRAİL’İN MÜDAHALESİ VE ŞUAYB ORDU’NUN DURUMU

İsrail’in uluslararası sularda müdahale ederek alıkoyduğu Madleen isimli yelkenlide bulunan Türk aktivist Şuayb Ordu’nun eşi Sümeyra Akdeniz Ordu, tv100’de Kübra Par’la Ana Haber programında konuştu. Ordu, “Maalesef onlar İsrail askerleri tarafından kaçırıldıktan sonra Şuayb ile bizzat iletişime geçemedim. Ama Dışişleri yakından ilgilendiler. Kendisinin iyi olduğunu, bana selam söylediğini merak etmemem gerektiğini iletmiş,” dedi.

ŞUAYB’IN DURUMUNA DAİR DETAYLAR

Sümeyra Akdeniz Ordu, aklının hep Şuayb’ta olduğunu ifade ederek, “Çıkan arkadaşlarımızdan biriyle görüştüm. Örneğin ekmek ve su verdikleri fotoğraf ve videoların tamamen silah zoruyla yapıldığından bahsetti. Saatlerce aç bırakıldıklarını, onların yemeklerini yemeyip vardıklarında karşılarına 200 tane İsrail askeri çıktığından bahsetti” şeklinde açıklama yaptı. 12 aktivistin 200 asker tarafından karşılandığını belirten Ordu, durumlarına dair daha fazla bilgi de verdi.

SEVİNÇ VE KAYGILARIMIZ

Sümeyra Ordu, “Ama aralarından 2 kişi daha ağır bir muameleye maruz kalmışlar. Yani bu noktada sevincim var inşallah yarın eşim Berlin’e gelecek ama bu buruk bir sevinç. Sağ salim herkesin evine vardığında sevincimiz artacak. Ablukayı kırdığımızda da sevincimiz tamamlanacak” dedi. Dışişleri kaynakları tarafından yapılan açıklamada ise, “İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu’nun yarın serbest bırakılarak İsrail’den ayrılması öngörülmektedir” ifadesine yer verildi.