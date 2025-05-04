Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) Proje, Çocuklarla Kültürel Aktarım Sağlıyor

KARAGÖZ GÖSTERİLERİ YENİ DÖNEME GİRİYOR

ABD’de faaliyette bulunan Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) tarafından yürütülen “Karagöz ABD Gösterileri 2025” projesi, ramazan ayında başlayan turnesi çerçevesinde altı eyalette binlerce çocuk ile bir araya geldi. New York merkezli sanat grubu TAASNY, 22 Mart’ta başladığı kültürel yolculuğuna devam ediyor. Proje kapsamında “Karagöz Everywhere” ekibi, şimdiye dek ABD’de altı farklı eyalet içerisinde dört bini aşkın çocuk ve aileleriyle bir araya geldi.

EĞLENCELİ VE EĞİTİCİ ETKİNLİKLER

Etkinliklerde hem Karagöz-Hacivat gölge oyunları sergilendi hem de çocuklar için geleneksel tasvir yapım atölyeleri düzenlendi. New York, New Jersey, Virginia, Washington D.C., Connecticut, Philadelphia ve Delaware’de sahnelenen gösterilerle, Türk kültürünün önemli unsurlarından biri olan gölge oyunu, çocuklara hem sanatsal hem de eğitici bir deneyim sunuyor. Etkinliklere katılan çocuklar, Karagöz’ün mizahi diliyle eğlenceli anlar yaşarken, atölye çalışmalarında kukla yapımını öğrenip bu geleneksel sanata aktif olarak katılıyor.

Projenin kayda değer bölümlerinden biri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları oldu. ABD’nin değişik köylerinde düzenlenen etkinliklerde, Karagöz gösterilerinin yanı sıra Türkçe şarkılar, geleneksel çocuk oyunları ve sahne performanslarıyla bayram coşkusu yaşandı. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen bu gölge oyunu projesi, 700 yıllık geçmişe sahip Karagöz sanatını yeni kuşaklara aktarmayı ve Amerika’daki Türk toplumuyla buluşturmayı hedefliyor.

KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASI

UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilen Karagöz, ABD’nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen gösterilerle hem eğlendiriyor hem de öğretici özellik taşıyor. Türk-Amerikan derneklerinin de katkılarıyla gerçekleştirilen bu etkinlikler, çocukların ana dillerini ve kültürel kimliklerini daha yakından tanımalarına olanak tanıyor.

TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı, proje hakkında “Karagöz, bizim kültürel mirasımızın yaşayan bir sembolü. Bu projeyle hem geleneğimizi tanıttık hem de çocuklara unutulmaz bir kültürel deneyim sunduk. Her gösteride gördüğümüz ilgi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Amerika’da Türk kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak için bu tür projeler büyük önem taşıyor. Desteklerinden dolayı YTB’ye teşekkür ediyorum.” sözleriyle projeye dair düşüncelerini aktardı. Yazıcı, çırak Kutay Manfurat ve sahne amiri Bedirhan Sezer’in de etkinlikteki tüm detaylarda aktif rol aldığını belirtti. Karagöz ABD Turnesi, 23 Mayıs 2025’e kadar devam edecek etkinliklerle Türk kültürünü Amerika’da tanıtmaya devam edecek.