Türk-Amerikan Toplumu, 1915’i Protesto Etti

PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

ABD’nin başkenti Washington ve çevresinde yaşayan Türk-Amerikan toplumu üyeleri, 1915 olaylarının Ermeniler tarafından çarpıtılmasına karşı bir protesto düzenledi. Farklı eyaletlerden gelerek Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan Türkler, Ermenilerin 1915 yılında gerçekleştiğini iddia ettiği olayların gerçeği yansıtmadığını ABD kamuoyuna duyurmak amacıyla bu gösteriyi gerçekleştirdi.

TOPLULUK BİR ARAYA GELDİ

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ile diğer Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşlarının daveti üzerine bir araya gelen topluluk, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Türk diplomatların fotoğraflarını taşıdı ve saygı duruşunda bulundu. 1915 olaylarını protesto eden Ermenilerin yürüyüşüne karşılık veren Türk toplumu, asılsız Ermeni iddialarına karşı durmak için Türk bayrakları ve kendi yaptıkları dövizlerle saatlerce nöbet tutarak protesto gösterisi gerçekleştirdi.

DESTEKLEYİCİ DİASPORALAR

Tarihsel olayların Ermeni diasporası tarafından çarpıtıldığı mesajının verildiği gösteride, ABD’de yaşayan Azerbaycan vatandaşları, Ahıska Türkleri ve diğer bazı diaspora üyeleri de Türk toplumunun yanında yer aldı. Ayrıca, mesai bitiminde Ermenilerden oluşan küçük bir grup, Washington’daki Azerbaycan Büyükelçiliği, Türk Büyükelçiliği ve Büyükelçilik konutu önünden geçerek slogan atarak gösterilerini sürdürdü.