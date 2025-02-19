Türk Anne Disleksiye Karşı İnovasyon Yaptı

BİR TÜRK ANNENİN AZMİ İNOVASYONUNA DÖNÜŞÜYOR

Bir Türk annenin azmi ve inovasyonu, disleksi ile mücadelede dünya genelinde önemli bir çözüm sağladı. Dr. Günet Eroğlu’nun geliştirdiği Auto Train Brain uygulaması, 15 ülkede 5.000’den fazla çocuğun hayatında değişiklik yarattı. Bu başarı hikayesine ortak olmak için harekete geçin!

DR. GÜNET EROĞLU’NUN ETKİLEYİCİ YOLCULUĞU

Dr. Günet Eroğlu’nun oğlu disleksi yaşamaya başlayınca, bu durum onu çözüm arayışına yönlendirdi. Disleksiyle mücadele etmek için Auto Train Brain adlı uygulamayı hayata geçiren Dr. Eroğlu, bu uygulamasıyla disleksi ile savaşta önemli bir adım attı. Uygulama, 15 ülkede 5.000’den fazla çocuğa umut oldu. Dr. Eroğlu, disleksi sorununun üstesinden gelebilmek için nöro geribildirim ile çoklu duyu öğrenmeyi mobil platformlarda birleştiren dünyadaki ilk yazılımı geliştirdi.

DİSLEKSİ NEDİR VE DR. EROĞLU’NUN ÇALIŞMASI NEDİR?

Özgül öğrenme güçlüğünün bir formu olan disleksi, çocuklara okuma, yazma ve bazı harfleri tanıma konularında zorluk çıkarıyor. Erken teşhis ve müdahale, çocukların eğitim hayatını olumlu etkiliyor. Dr. Eroğlu’nun geliştirdiği uygulama, bu alandaki önemli bir boşluğu dolduruyor. Dr. Eroğlu, “Beyin kendini iyileştirebiliyorsa, neden bu gücü çocuklar için erişilebilir hâle getirmeyelim?” diyerek çalışmaya başladı. Nörologlar, yazılım geliştiriciler, psikologlar ve psikiyatristlerden oluşan bir ekip kurarak klinik veriler topladı ve yüzlerce saatlik Ar-Ge çalışması sonrasında Auto Train Brain uygulamasını 2020 yılında piyasaya sürdü.

Auto Train Brain, bugüne kadar İngiltere dahil 15 farklı ülkede 5.000’in üzerinde kullanıcıya ulaşmış durumda. Uygulama, hassas EEG ölçümleri, kullanıcı dostu arayüz ve kişiselleştirilmiş eğitim modülleri ile sürekli geliştirilmekte. Uygulamanın sağladığı kullanım kolaylıkları arasında, istediğiniz yerde ve zaman diliminde erişim sunması yer alıyor.

Etkili sonuçlar için 30 dakikalık beyin eğitiminden sonra alfabe ve öğrenme çalışmalarının büyük yarar sağladığı belirtiliyor. Uygulama, haftada en az 3 gün, 15-20 dakikalık seanslarla 6-9 ay boyunca düzenli kullanıcıların önerisiyle kullanılabiliyor. Yüksek başarı oranı ile 0.88 etki seviyesi, dünya genelindeki diğer çözümlerden daha yüksek başarı sağlıyor.