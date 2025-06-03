Türk Arkeologlar, Özbekistan’daki Kazı Projesini Yürütüyor

TÜRK ARKEOLOGLAR ÖZBEKİSTAN’DA KAZI ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR

Türk arkeologlar, Özbekistan’da meslektaşlarıyla birlikte Türk dünyasının ortak tarihine ışık tutacak kazı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Türk ve Özbek bilim insanlarının işbirliği içinde Taşkent yakınlarındaki tarihi Şahruhiye şehrinde geçen yıl başlayan arkeolojik kazılar devam ediyor. Büyük İpek Yolu üzerinde yer alan ve tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan Şahruhiye, geçmişteki Ak Hunlar, Batı Göktürk Kağanlığı, Karahanlılar ve Timurlular gibi Türk devletlerinin dönemlerinde birçok demir ve cam sanayi atölyesi içermesiyle ön plana çıkıyor. Orta Çağ döneminin önemli yerleşimlerinden biri olan Şahruhiye, 9. ile 12. yüzyıllar arasında en parlak dönemini yaşarken, şehir bakır ve gümüş sikkelerin basıldığı önemli merkezlerden biri olarak da dikkat çekiyor. Araştırmacılara göre, 1. yüzyılda Benaket olarak bilinen şehir, Seyhun Nehri’nin etrafındaki doğal savunma duvarlarına sahip bir kale olarak ortaya çıkarken, 5. yüzyılda güçlü surlarla çevrili geniş bir alana yayılmış bir şehir haline geldi. 12. yüzyılda ise 140 hektarlık bir alana yayılarak dönemin demircilik, cam işçiliği ve çömlek üretimi merkezlerinden biri durumuna geldi. Ancak şehir, 1220’de Cengizhan ordusunun saldırısıyla yıkıldı. Emir Timur’un 1392’de ele geçirip onardığı Şahruhiye, oğlu Şahruh’un onuruna yeniden adlandırıldıktan sonra demir, mücevher, tekstil, çömlek ve cam atölyelerinin geliştiği bir bölge haline geldi ve uzun yıllar boyunca önemli bir yerleşim alanı oldu.

ŞAHRUHİYE KAZI PROJESİ

Özbek ve Türk arkeologların işbirliğinde başlatılan “Şahruhiye Şehri Kazı Projesi”, Özbekistan Bilimler Akademisi Milli Arkeoloji Merkezi, Türk Tarih Kurumu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığında hayata geçiriliyor. Bu çalışma, Türk ve Özbek arkeologları ilk kez bir araya getiren önemli bir proje olma özelliği taşıyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Tombuloğlu başkanlığında yürütülen çalışmalarda Türk tarihçi ve arkeologların yanı sıra antropologlar, biyologlar ve Özbekistan Milli Arkeoloji Merkezi uzmanları da yer alıyor. Tombuloğlu, “Büyük İpek Yolu güzergahında kurulan Şahruhiye tarihi şehriyle ilgili kazı çalışmalarına 2024’te Özbekistan Milli Arkeoloji Merkezi ile işbirliği içinde başladık” diyerek projenin amacını da açıkladı; bu amaç şehrin geçmişine ışık tutmak ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil etmek.

KAZI ÇALIŞMALARI VE BULGULAR

Tombuloğlu, 1975’ten itibaren şehirde birçok arkeolojik kazı yapıldığını anımsatarak, Türkiye’den 14 uzman, yüksek lisans ve doktora öğrencisinden oluşan grubun kazılara yeniden dahil olduğunu belirtti. Şahruhiye’nin Türk tarihi açısından önemli bir bölge olduğunu ifade eden Tombuloğlu, “Farklı dönemlerde çeşitli Türk devletlerinin sınırları içerisinde kalmış bu şehirde büyük metalürji ve cam atölyelerinin varlığı, Şahruhiye’nin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor” diye konuştu. İç ve dış duvarlarla çevrili Şahruhiye’de yürütülen kazılarda Emir Timur dönemine ait tahkimat duvarlarının altında potansiyel saray kalıntıları ve cephanelik bölgesinin tespit edildiğini bildiren Tombuloğlu, “Bulduğumuz iskelet kalıntıları, zırh, kask ve diğer askeri malzemeler, seramik ve cam parçaları, bıçak ve ok uçlarının Şahruhiye’nin geçmişte Orta Asya’nın en büyük metalürji ve cam atölyelerine ev sahipliği yaptığını gösteriyor” dedi.

TARİHE IŞIK TUTAN BULGULAR

Tombuloğlu, buldukları eşyaların şehrin 9. ile 12. yüzyıllar arasında oldukça etkin olduğunu gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Timurlular döneminde burada ticaretin geliştiğine işaret eden Tombuloğlu, “Şahruhiye, Timurlu devletinin bir garnizonu olarak da kullanıldı ve Timur’un 1405’te Otrar’a yaptığı sefer sırasında burada konakladığını biliyoruz” diye ekledi. Kazı çalışmalarında 1560 yılına tarihlenen bir iskelet bulduklarını ve bu iskeleti inceleyerek dönemin hastalıkları ile beslenme alışkanlıklarını araştırdıklarını ifade eden Tombuloğlu, projelerin 5 yıl süreceğini ve güzel sonuçlar almayı umduklarını vurguladı. Şehrin yaklaşık 400 hektarlık alanının üçte ikisinin korunamadığını ve bu nedenle Seyhun Nehri sularından zarar gören bölgelerin koruma altına alınmasını amaçladıklarının altını çizen Tombuloğlu, “Kazı çalışmalarında elde edilecek bulguların yalnızca Türkiye ve Özbekistan’ın kültürel mirasına değil, 300 milyonluk Türk dünyasının ortak tarihine de katkı sağlamasını umuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.