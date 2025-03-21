Türk Ayakkabı Sanayi ve AYMOD’un Rolü

TÜRK AYAKKABI SANAYİSİNİN GÜCÜ

Türk ayakkabı sektörü, tasarım, kalite ve uygun fiyat anlayışıyla global ölçekte kendine önemli bir yer edinmiştir. 72. kez düzenlenen AYMOD – Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, Türk ayakkabı ihracatına önemli katkılar sunuyor. Fuar, kadın, erkek ve çocuk ayakkabılarına yönelik farklı kategorilerde, klasik, spor ve el yapımı yeni model koleksiyonlarını uluslararası alıcılarla bir araya getiriyor. Özellikle, Türkiye’nin yakın coğrafyasında yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip olan bu fuar, bölgedeki tedarik ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor.

AYMOD FUARI VE TİCARET FIRSATLARI

Türk ayakkabı sanayisinin en büyük ticaret platformu olan AYMOD, 19 Mart 2025’te kapılarını açtı ve 22 Mart’a kadar devam edecek. Fuara katılan global alıcılar için değerli ticaret fırsatları sunuluyor. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, “AYMOD fuarı, 36 yıldır yılda iki defa düzenlenen ve 72. kez açılan, Türkiye’deki sektörler arasında önemli bir yere sahip olan nadir fuarlardan biri. Ayakkabı sektörünün dış dünyaya açılan en önemli penceresidir” ifadesini kullandı. Ayrıca, İçten, bu yıl 2025-2026 sonbahar kış koleksiyonlarını alıcılarla tanıttıklarını belirtti.

PROFESYONEL ZİYARETÇİLER VE KATILIMCILAR

İçten, organizasyon kapsamında 590 profesyonel satın almacının, Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile otel ve uçak masrafları karşılanarak fuara davet edildiğini kaydetti. Bunun yanı sıra, kendi imkânlarıyla gelen ziyaretçilerle birlikte toplamda 20 bin kişilik bir ziyaretçi hedeflendiğini vurguladı. Fuarda, beş salonda toplam 50.000 metrekarelik alanda 270 katılımcı yer alıyor; bunların 29’u ise yabancı firmalardan oluşuyor. Berke İçten, “Türk ayakkabıcılığı, yıllık 550 milyon çift üretim kapasitesiyle dünya sıralamasında altıncı sırada yer alıyor. Ayrıca, 380 milyon çiftlik ihracatla dünyada dördüncü sırada bulunuyor” sözleriyle Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük üretim merkezi olduğunun altını çizdi.