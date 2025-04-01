Türk Baba ve Oğlu İsveç’te Kahraman İlan Edildi

TEHLİKELİ ANLARDA GÖSTERİLEN CESARET

Stockholm’deki Upplands Vasby bölgesine bağlı Prastgardsvegen Mahallesi’nde, yangın çıkan bir apartmanda birçok komşusunu kurtaran Mesut Zengin ve oğlu 14 yaşındaki Furkan Zengin, İsveç’te “kahraman” olarak anıldı. Konya’nın Kulu ilçesinden 2006 yılında İsveç’e göç ettiğini belirten Mesut Zengin, oğlu Furkan’ı antrenmana götürmek amacıyla evden çıktıklarını ve apartmanın 4. katındaki komşusunun balkonunda alevlerin yandığını fark ettiklerini ifade etti.

KOMŞULARA HABER VERME GÖREVİ

Zengin, “Balkondaki yangını görünce oğuluma, tüm dairelerin kapılarına gidip yangın durumunu komşulara bildirmesini söyledim. Ben de 3. katta oturan komşularımın kapısına gidip onların dışarı çıkmalarını sağladım.” şeklinde konuştu. Yangının olduğu katında oturan yaşlı bir çifti de kurtardığını aktaran Zengin, “Yangın söndürme tüplerini kullanarak alevleri kontrol altına almaya çalıştım. O esnada yüksek oranda duman soludum ve dışarı çıktığımda bayıldım.” dedi.

Mesut Zengin, kendisine ilk müdahalenin ambulansta yapıldığını belirtti ve bu süreçte eşinin ve çocuğunun durumunu görünce gözyaşlarına boğulduğunu anlattı. Yangına müdahale sırasında soluduğu zehirli duman nedeniyle 2 gün hastanede tedavi altında kaldığını aktaran Zengin, hastanede gösterilen ilginin kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türk milletinin yardımlaşma ve iyilikseverlik konusunda örnek teşkil ettiğini ifade etti.

ŞAFAKTA YAŞANAN ENDİŞE

Furkan Zengin, babasının ambulansta baygın bir vaziyette yattığını görünce büyük korku yaşadığını dile getirdi. Bu durum, yaşanan tehlikenin ne denli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.