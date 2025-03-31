Türk Baba ve Oğlu İsveç’te Kahraman Oldu

SOSYAL MEDYADA KAHRAMANLIK KÜNYESİ

Stockholm’ün Upplands Vasby bölgesindeki Prastgardsvegen Mahallesi’nde, bir apartmanda çıkan yangında birçok komşusunu kurtaran Mesut Zengin ve 14 yaşındaki oğlu Furkan Zengin, İsveç’te “kahraman” olarak tanımlandı. 2006 yılında Konya’nın Kulu ilçesinden İsveç’e göç eden Zengin, oğlu ile birlikte evden antrenmana gitmek üzere ayrıldıklarında, apartmanın 4. katında yaşayan komşusunun balkonunun alevler içinde olduğunu gördüğünü aktardı.

YANGINDAN KURTARMA MÜCADELESİ

Yangını fark ettiğinde, Furkan’a “Bütün dairelerin kapılarının zilini çalıp yangın çıktığını komşulara haber vermesini istedim” diyen Zengin, kendisinin de 3. katındaki komşularının kapısını çalarak dışarı çıkmalarını sağladığını belirtti. Yangının olduğu 4. kattaki yaşlı bir çifti de kurtardığını ifade eden Zengin, “Yangın söndürme tüplerini kullanarak alevleri kontrol altına aldım. Bu sırada yüksek miktarda duman soluduğum için dışarı çıktığımda bayılmışım” açıklamasında bulundu.

SAĞLIK DURUMU VE DERSLER

İlk müdahalenin hastane ambulansında yapıldığını söyleyen Zengin, eşinin ve çocuğunun kendisini baygın görünce büyük bir endişe yaşadığını dile getirdi. Yangına müdahale ederken soluduğu zehirli dumandan dolayı 2 gün hastanede tedavi gördüğünü anlatan Zengin, bu süreçte hastane personelinin kendisine çok ilgi gösterdiğini vurguladı. Zengin, Türk milletinin iyilikseverliğini gösterdiğini belirtirken oğlu Furkan, babasının ambulansın içinde baygın yattığını görünce çok korktuğunu kaydetti.